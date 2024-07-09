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Bodrum'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor! Ekipler seferber oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerine sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 20:01
Bodrum'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor! Ekipler seferber oldu

BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgedeki ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter ve 8 uçak katılıyor. Karadan ise 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel yangına müdahale ediyor. Ayrıca, bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda itfaiye ekipleri de destek veriyor.

YEREL YÖNETİCİLER BÖLGEDE

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Kaymakam Çit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunduğunu belirtti.

Kaymakam Mustafa Çit, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve etrafının büyük ölçüde çevrildiğini söyledi. Çit, "Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek" dedi.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA MÜDAHALE

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığını ifade etti. Mandalinci, "Yaklaşık 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bir metrekare ormanlık alanı kaybetmemek için etkin çalışmamız sürüyor" diye konuştu.

Yangınla mücadelede bölge halkı da seferber oldu. Vatandaşlar, ekiplerle işbirliği içinde çalışarak yangının söndürülmesine katkıda bulunuyor. 

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