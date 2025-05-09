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Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, orman yangınlarına karşı yapılan havadan ve karadan denetimleri anlattı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:00
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı

Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Zırhlı Denetim Seferberliği

Muğla'nın Bodrum ilçesi, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, orman yangını riski yüksek olan bu bölgede havadan ve karadan denetimlerini artırmış durumda.

Bodrum Kaymakamı'ndan Yangın Mücadelesi Açıklaması

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan ekiplere yaptığı ziyarette, yangın konusunda Bodrum'un hassas olduğunu belirtti. Çit, jandarmanın her gün alanı tarayarak yangın çıkmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Çit, "Ekiplerimiz, mini İHA'lar ile ormanlarımızın korunmasına büyük katkı sağlıyor. Çöplerin dökülmesi ve kaçak yapılaşmaya karşı da dikkatli davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu Araçlarında Yangın Söndürme Tüpleri Olacak

Bodrum Kaymakamı ayrıca, kamuya ait araçlarda 6 ve 10 kilogramlık yangın söndürme tüpleri bulundurma hedeflerini de vurguladı. Çit, "Yangın başladığında bunu söndürebilirsek o bizi mutlu edecek," diyerek vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Jandarma Ekipleri Hava Desteğiyle Denetliyor

Jandarma ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele etmenin yanı sıra, ormanlık alanlara moloz dökme, kaçak avcılık, kaçak yapılaşma ve göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla da düzenli denetim yapmaktadır. İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, kaymakama kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Bodrum'daki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği, ormanların korunması ve güvenli bir yaz sezonu geçirilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini artırdı. Kırsalda jandarma ekipleri yaya ve araçla denetimlerinin yanı sıra havadan da termal kameralı dronlarla bölgeyi tarıyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit (sağda), Bodrum'un Çamlık Mahallesi'ndeki uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini artırdı. Kırsalda jandarma ekipleri yaya ve araçla denetimlerinin yanı sıra havadan da termal kameralı dronlarla bölgeyi tarıyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit (sağda), Bodrum'un Çamlık Mahallesi'ndeki uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

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