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Bodrum'da Plastik Boru Depolama Alanında Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plastik boruların depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 19:34
Bodrum'da Plastik Boru Depolama Alanında Yangın Çıktı

Bodrum'da Yangın Fırtınası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, platik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangın Detayları

Olay, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi üzerinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait boruların bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlenerek büyüdü.

Yangını gören vatandaşların hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplere, rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayılması nedeniyle zorlu bir mücadele verildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yoğun duman; ilçenin birçok noktasından görüldü ve alevlerin yayılması büyük çaplı hasara neden oldu.

Olay sonrası, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak için incelemelere başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plastik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plastik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangın büyük çaplı hasara yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plastik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plastik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangın büyük çaplı hasara yol açtı.

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