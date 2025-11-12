Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince bir otele yapılan baskında yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı ve otel odasına operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 735 gram skunk, 575 gram pinaca maddesi (Yaklaşık 6 kilogram Bonzai üretilebilecek hammadde), 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

Soruşturmanın Sonucu

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

