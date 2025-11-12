Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da otel baskınında 735 gr skunk, 575 gr pinaca, 255 gr bonzai ve 56.500 TL ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:55
Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince bir otele yapılan baskında yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı ve otel odasına operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 735 gram skunk, 575 gram pinaca maddesi (Yaklaşık 6 kilogram Bonzai üretilebilecek hammadde), 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

Soruşturmanın Sonucu

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİNCE BİR OTELE YAPILAN BASKINDA YAKALANAN 2 KİŞİ...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİNCE BİR OTELE YAPILAN BASKINDA YAKALANAN 2 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİNCE BİR OTELE YAPILAN BASKINDA YAKALANAN 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı