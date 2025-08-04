Bodrum'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol verme tartışması sonucu yaşanan bir silahlı kavga, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim H. ve Ö.A. ile Muhammed B. ve Mehmet İ. arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, yaralanmalar meydana geldi.

Kavga sırasında Muhammed B., Mehmet İ. ve İbrahim H. silahla yaralandı. Olayın hemen ardından, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammed B.'nin durumunun hayati tehlike arz ettiği bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Ö.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada şüphelinin aracında bir tabanca ele geçirildi.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.