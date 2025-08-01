Bodrum’da Yüzer Deniz Suyu Arıtma Platformu Tanıtıldı

Bodrum'da Denizden Temiz Su Üreten Platform Tanıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizden temiz su elde etmek amacıyla geliştirilen yüzer deniz suyu arıtma platformu tanıtıldı. Bodrum Belediyesi tarafından Bitez Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su" temasıyla sahne alan platform, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla günde 20 metreküp kullanma suyu üretebiliyor.

Başkan Mandalinci'den Önemli Açıklamalar

Programda söz alan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iklim değişikliğinin günümüzde global bir sorun haline geldiğini vurguladı. Vatandaşların su sıkıntısına yerel bir çözüm önerisi olarak bu sistemin hayata geçirildiğini belirten Mandalinci,

"25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler, bu platformun son derece verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını göstermektedir. Ayrıca sistem, yalnızca güneş panelleri ve rüzgar enerjisi ile çalışmaktadır." şeklinde konuştu.

Katılımcılar Yüzer Platformu İnceledi

Protokol konuşmalarının ardından etkinliğe katılan konuklar ve basın mensupları, yüzer platformu yakından inceleme fırsatı buldular. Bu yenilikçi sistem, Bodrum'un su ihtiyacına önemli bir katkı sağlayarak yerel halk için büyük bir umut kaynağı oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmete alınan yüzer deniz suyu arıtma platformunun tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediyesi, Bitez Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su" başlığıyla yenilenebilir enerji kullanarak denizden günde 20 metreküp kullanma suyu üreten platformu tanıttı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmete alınan yüzer deniz suyu arıtma platformunun tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediyesi, Bitez Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su" başlığıyla yenilenebilir enerji kullanarak denizden günde 20 metreküp kullanma suyu üreten platformu tanıttı.