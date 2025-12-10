Bodrum Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Bodrum Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Entegre Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı

Bodrum Devlet Hastanesi'nde afet anlarında müdahale kapasitesini artırmak ve tüm ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla "Deprem ve Yangın Entegre Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Bugün saat 14.00’da başlayan tatbikata 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, Mahalle Afet Gönüllüleri, SAR ve Muğla 911 Arama Kurtarma gönülleri katıldı.

Senaryo gereği hastanede meydana gelen deprem ve eş zamanlı bodrum kat yangını sonrası toplam 5 yaralı tespit edildi. Hastanede görevli doktorlar, hemşireler, teknik ekipler, güvenlik personeli ve idari kadro tatbikata tam uyum içinde katıldı. Sedyelere alınan yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Özellikle çatıda mahsur kalan yaralı için özel operasyon yapıldı. İtfaiye, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla halat destekli sistem kurularak yaralı güvenli şekilde indirilerek ambulansa teslim edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

Başhekimden Açıklama

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Battal Yıldırım, tatbikatla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; "Bugün depremle birlikte yangın senaryosunu canlandırdık. Kurum ve STK’larımızın katılımıyla tatbikatımızı gerçekleştirdik. 5 yaralımız vardı, yangından kaçmak için çatıya sığınan bir yaralımızı indirme operasyonu yapıldı. Yoğun bakımdan hastamız sedyeyle aşağı indirildi. Hastalarımız ve hasta yakınları kurtarıldı. Tüm ekiplere katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah hastanemizde böyle olayların yaşanmamasını dilerim. Böyle bir olay yaşandığında da tedbirli ve hazırlıklı olmamız için her yıl bu tatbikatları düzenli yapmayı planlıyoruz"

BODRUM’DA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT