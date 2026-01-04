DOLAR
Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Koyu'nda etkili rüzgar, bağlı 13 metre yelkenli teknenin su alarak yarıya kadar batmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:25
Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı

Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı

Gümbet Koyu'nda bağlı tekne dalgaların etkisiyle su aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gümbet Koyu'nda bağlı haldeki 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesi, dalgaların etkisiyle su alarak yarıya kadar battı.

Yarı batık haldeki teknenin bazı parçalarının kırıldığı ve denize düştüğü görüldü. Tahta parçalarının üzerindeki bir tüp de göze çarptı.

Ağır hasar alan ve ön kısmı yanındaki tekneye dayanan yelkenli, kurtarılmayı bekliyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGARDA YELKENLİ TEKNE SU ALDI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGARDA YELKENLİ TEKNE SU ALDI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGARDA YELKENLİ TEKNE SU ALDI.

