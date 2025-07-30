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Bodrum Güvercinlik'te Yanan Alanlar Fidanlarla Yeşeriyor

Muğla'nın Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan 94 hektarlık alan, fidanlarla yeniden hayat buldu.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 18:23
Bodrum Güvercinlik'te Yanan Alanlar Fidanlarla Yeşeriyor

Bodrum Güvercinlik'te Fidanlar Yeniden Hayat Buluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Güvercinlik Mahallesi, 4 yıl önceki büyük orman yangınının izlerini silmeye başladı. 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan yangın, yalnızca orman ekosistemine zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda bölgedeki 3 otel ve yaklaşık 2 bin tatilci için de tehlike oluşturmuştu.

Yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla, 94 hektarlık yanan alan yeniden yeşillendirildi. Bu kapsamda, bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir türlerinde toplam 139 bin 490 fidan dikildi.

Güvercinlik Mahallesi sahilinden bakıldığında, fidanların büyümesiyle birlikte bölge adeta yeniden canlanıyor. Dronla çekilen önceki ve sonraki görüntüler, yanan alanın yeniden yeşermeye başladığını gözler önüne seriyor. Ağaçlandırma seferberliği, çevre bilincinin artmasına da katkıda bulunuyor.

Bu başarılı çalışmalar, hem doğanın yenilenmesini sağlamakta hem de bölgedeki ekosistemi koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen...

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı. Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi. Bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir olmak üzere 139 bin 490 fidan dikildi. Fidanlar, zamanla büyümeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen...

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı. Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi. Bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir olmak üzere 139 bin 490 fidan dikildi. Fidanlar, zamanla büyümeye başladı.

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