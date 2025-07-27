Bodrum Limanı'na İki Kruvaziyer ile 2,482 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery 2 ve Silver Muse isimli kruvaziyerler, toplamda 2,482 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı bu lüks gemiler, Santorini Limanı'ndaki ziyaretlerinin ardından, Bodrum Limanı iskelesine yanaşarak rotasını Muğla'ya çevirdi.

264 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, büyük oranda İngiliz turistlerden oluşan 1,920 yolcu ile birlikte 744 personel taşıdığı belirtildi. Diğer yandan, 212 metre uzunluğundaki Silver Muse gemisinde ise çoğu ABD'li olmak üzere 562 yolcu ve 406 personel yer almakta.

Tur programı çerçevesinde Bodrum'a gelen bu gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda alışveriş yaparak ilçenin keyfini çıkardılar. Ayrıca, birçok ziyaretçi tarihi ve turistik mekanları keşfetmek için de gezi yaptı.

Günübirlik ziyaretlerinin ardından, Kruvaziyerler Bodrum'dan ayrılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" isimli kruvaziyerler, 2 bin 482 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" isimli kruvaziyerler, 2 bin 482 yolcu getirdi.