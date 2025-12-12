DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Bodrum Torba'da Caretta Caretta Sahile Vurdu, Vinçle Kaldırıldı

Bodrum Torba sahilinde kıyıya vurarak telef olan yaklaşık 80 cm ve 50 kg ağırlığındaki caretta caretta, vinç yardımıyla sahilden kaldırıldı; DEKAMER bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:32
Bodrum Torba'da Caretta Caretta Sahile Vurdu, Vinçle Kaldırıldı

Bodrum Torba'da Caretta Caretta Sahile Vurdu, Vinçle Kaldırıldı

Torba Mahallesi sahilinde bulundu

Bodrum’un Torba sahilinde kıyıya vurarak telef olan bir caretta caretta bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, deniz canlısının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgedeki ilk incelemede kaplumbağanın kabuğunda ve vücudunda ciddi deformeler olduğu kaydedildi. Yapılan ölçümlerde carettanın yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle müdahale ekipleri bölgeye vinç çağırdı. Vinç yardımıyla caretta dikkatle sahilden kaldırıldı ve güvenli bir alana taşındı.

Olayla ilgili olarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine de bilgi verildi. Yetkililerin incelemeleri sonrası gerekli işlemler yapılacak.

BODRUM SAHİLİNE VURAN CARETTA CARETTA VİNÇLE KALDIRILDI

BODRUM SAHİLİNE VURAN CARETTA CARETTA VİNÇLE KALDIRILDI

BODRUM SAHİLİNE VURAN CARETTA CARETTA VİNÇLE KALDIRILDI

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
6
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
7
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?