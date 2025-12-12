Bodrum Torba'da Caretta Caretta Sahile Vurdu, Vinçle Kaldırıldı

Torba Mahallesi sahilinde bulundu

Bodrum’un Torba sahilinde kıyıya vurarak telef olan bir caretta caretta bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, deniz canlısının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgedeki ilk incelemede kaplumbağanın kabuğunda ve vücudunda ciddi deformeler olduğu kaydedildi. Yapılan ölçümlerde carettanın yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle müdahale ekipleri bölgeye vinç çağırdı. Vinç yardımıyla caretta dikkatle sahilden kaldırıldı ve güvenli bir alana taşındı.

Olayla ilgili olarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine de bilgi verildi. Yetkililerin incelemeleri sonrası gerekli işlemler yapılacak.

