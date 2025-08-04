Bodrum'un Su İhtiyacında Kritik Alarm: Baraj Doluluk Oranları Düşük

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları, kuraklık koşullarının etkisiyle kritik seviyelere geriledi. Mumcular Barajı'nda şu anda doluluk oranı sadece yüzde 22 olarak ölçülürken, Milas Geyik Barajı'nda bu oran yüzde 33 seviyelerinde kaldı.

Mumcular Barajı'nın su tutma kapasitesi yaklaşık 13 milyon metreküp olarak kaydediliyor. Geçen yıl ağustos ayında doluluk oranı %12 seviyesindeyken, bu yıl %22'ye çıkmış olsa da, hala endişe verici bir durum söz konusu.

Milas Geyik Barajı'nda ise geçen yıl ve bu yılın aynı döneminde doluluk oranı %33 olarak kaydedildi. Barajdaki su seviyesindeki düşüş, bölgedeki eski kiremit fabrikasının kalıntılarının yüzeye çıkmasına neden oldu. Bu durumu kayda almak için yapılan dron çekimleri, ortaya çıkan geniş çamur alanlarını da göstermektedir.

Bodrum'da bazı mahallelerdeki vatandaşlar, evlerinde su akmadığı için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar, su taleplerini tankerlerle karşılamak durumunda kalıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, yüksek kesimlerdeki su depolarına tankerle su takviyesi yaptıklarını belirtirken, barajlardaki su seviyesinin düşüşüne dikkat çekerek, su tasarrufu konusunda herkesin daha duyarlı olmasını istediler.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da doluluk yüzde 22, Milas Geyik'te ise yüzde 33 ölçüldü.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da doluluk yüzde 22, Milas Geyik'te ise yüzde 33 ölçüldü.