Boeing İşçileri Grev Kararı Aldı: Teklif Reddedildi

Boeing'de Grev Kararı

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, işçilerin yüzde 33 zam teklifini geri çevirmesi üzerine grev sürecine girdi. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM), yapılan oylamada işçilerin %94,6'sının bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Başkan Holden'dan Açıklama

IAM 751. Bölge Başkanı Jon Holden, işçilerin grev kararını ezici bir çoğunlukla aldıklarını belirtti. Holden, "İşçiler uzun süredir düşük ücretlerden ve iş kayıplarından zarar görmekte, sağlık ve emeklilik hizmetleri konusunda önemli tavizler vermiştir," ifadelerini kullandı.

Boeing'den Cevap

Boeing ise grev kararının ardından, "Yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız," şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, "IAM liderliği ile yaptığımız geçici anlaşmanın kabul edilemediği mesajı net bir şekilde alınmıştır. Çalışanlarımız ile ilişkilerimizi gözden geçirmeye kararlıyız," denildi.

Sendika Üyeleri Sosyal Medyada Tepkilerini Gösterdi

Sendika üyeleri, tüm hafta boyunca sosyal medya platformlarında anlaşmaya yönelik şikayetlerini duyurarak daha fazla zam talep etti.

Finansal Zorluklar ve Geçmiş Grevler

Boeing ve IAM arasında yapılan, ancak işçilerin reddettiği sözleşmede, 4 yıllık aktarımda işçilerin maaşında %33'lük bir artış öngörülmesine rağmen, sendikanın talep ettiği %40'ın altında kalmıştı. Grevin, Boeing'in bu yılın 2. çeyreğinde kaydettiği 1,44 milyar dolar net zarar ve %14,6'lık gelir düşüşünün ardından gelen zorlukları artıracağı belirtiliyor.

2008'de yaşanan grev, günde yaklaşık 100 milyon dolar maddi kayba yol açmıştı. 1995 yılındaki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grevin Boeing için finansal anlamda kayba sebep olduğu ifade edilmekte. Şirket, son dönemde en çok satan uçağı 737 Max ile iki büyük kaza sonrası 27 milyar dolar kayıp yaşadı. Ancak Boeing'in değerinin 500 milyar dolar üzerinde olan büyük bir sipariş birikimine sahip olduğu vurgulanıyor.