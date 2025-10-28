Boğaz Köprülerine Türk Bayrakları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yılı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:45
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

