Boğaz Köprülerine Türk Bayrakları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yılı

Boğaz Köprülerine Türk Bayrakları Asıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı için tören hazırlığı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

