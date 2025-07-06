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Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda Çatışma Sonrası Adalet Tartışıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası konferansta çatışma sonrası adalet ve güç dinamikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 12:39
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda Çatışma Sonrası Adalet Tartışıldı

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 (BILC 2025) kapsamında, "Baskı Altındaki Anayasalar: Çatışma Sonrası Güç, Haklar ve Adalet" paneli dikkati çekti. Panel, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu konferansın ikinci günü, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selver Şahin tarafından açıldı.

Panelde, Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesinden akademisyen Nasır Qadri ve Güney Afrika’dan Pretoria Üniversitesinden akademisyen Kennedy Owor da konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Şahin, geçiş adaletinin 1990'lardan bu yana "liberal barış paradigması"na dayalı olduğunu belirterek, bu yaklaşıma dair eleştirilerde bulundu. Geçiş sürecinin yalnızca yasal çerçevelerle sağlanamayacağını ifade etti.

"Geçiş adaletinin ötesine geçecek yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var" diyen Şahin, dönüştürücü adalet kavramının önemine değinerek, mevcut modellerin başarısız olduğunu vurguladı. "Bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacımız var, çünkü eşitsizlik, adaletsizliktir," şeklinde konuştu.

Konferansta söz alan Nasır Qadri, Keşmir bölgesine odaklanarak, "Keşmir, çatışma sonrası bir bölge değil, soykırım öncesi bir bölgedir" dedi. 1947’de yaşanan trajik olayları hatırlatarak, uluslararası toplumun sessizliğine eleştiriler getirdi. Qadri, "Adalet, uluslararası toplumun kendi kaderini tayin hakkını tanıdığında başlar" ifadesiyle uluslararası hukukun önemine işaret etti.

Güney Afrika’da geçiş anayasalarının rolü üzerine konuşan Kennedy Owor ise, anayasanın yaşanan acıları hatırlatacak şekilde evrilmesi gerektiğini ifade etti. Owor, "Geçici anayasalar bir monarşi gibi davranamaz; ancak birçok Afrika ülkesinde bu metinler yıllarca yürürlükte kalmaktadır" şeklinde değerlendirme yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki bu uluslararası etkinlik, çatışma sonrası toplulukların yeniden inşası ve adalet arayışlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı...

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'in (BILC 2025) ikinci gününde "Baskı Altındaki Anayasalar: Çatışma Sonrası Güç, Haklar ve Adalet" paneli düzenlendi. Forumun ikinci günü, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Mutlu'nun (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selver Şahin (sol 2), Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesinden akademisyen Nasır Qadri (sağ 2) ve Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesinden akademisyen Kennedy Owor (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı...

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'in (BILC 2025) ikinci gününde "Baskı Altındaki Anayasalar: Çatışma Sonrası Güç, Haklar ve Adalet" paneli düzenlendi. Forumun ikinci günü, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Mutlu'nun (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selver Şahin (sol 2), Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesinden akademisyen Nasır Qadri (sağ 2) ve Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesinden akademisyen Kennedy Owor (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

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