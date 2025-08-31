DOLAR
Boğaziçi Üniversitesi'nde Öldürülen 15 Yaşındaki Hilal Özdemir Toprağa Verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi; Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:59
Boğaziçi Üniversitesi'nde Öldürülen 15 Yaşındaki Hilal Özdemir Toprağa Verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılındı, Cebeci Mezarlığı'na defnedildi

Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı önünde, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından tören sürdü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi, Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayda, Özdemir dün ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş; Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

