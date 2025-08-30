Boğaziçi Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 15 Yaşındaki Kız Öldü, Zanlı İntihar Etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Boğaziçi Üniversitesinde bir kafede yaşanan silahlı saldırıda, 15 yaşındaki H.Ö. ve A.K. (20) yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kafede yerde yatar vaziyette bulunan A.K. (20) ile 15 yaşındaki H.Ö.'ye müdahale etti ancak her iki genç de yaşamını yitirdi.

Polis yaptıkları incelemede, H.Ö. ile A.K. arasında bir gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Soruşturma bulgularına göre sabah saatlerinde taraflar arasında tartışma çıktı; H.Ö. ilişkinin sonlandırılmasını istedi. Polis, A.K.'nin bu nedenle olay yerine gelerek hem H.Ö.'ye hem de kendisine ateş ettiğini tespit etti.

Üniversitenin Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."