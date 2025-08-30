DOLAR
Bogota'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Bogota'da Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu: Büyükelçi Beste Pehlivan Sun ile Yarbay Serdar Surada ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 07:01
Bogota'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Bogota'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Bogota büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

Ev sahipleri ve katılımcılar

Resepsiyona, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile Silahlı Kuvvetler Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada ev sahipliği yaptı. Törene; Kolombiya'da bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcilikleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Tören akışı ve konuşmalar

Programa saygı duruşu ile başlanmasının ardından İstiklal Marşı ve Kolombiya milli marşı okundu. Büyükelçi Sun, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını iletti.

Büyükelçi Sun konuşmasında, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafer kazandığını vurgulayarak, bu tarihin aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlandığını belirtti. Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve tüm şehit ile gazileri saygıyla andı ve katılımcılara teşekkür etti.

Programda Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Görsel sunum ve ikramlar

Resepsiyon kapsamında ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan özel video klip gösterildi. Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

