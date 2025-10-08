Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Borno'nun Gwoza bölgesindeki askeri üsse düzenlenen Boko Haram saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı; örgütün eylemleri on binlerce can aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:51
Borno eyaletinde askeri üs hedef alındı

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesindeki bir askeri üs, terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet gösteriyor. Örgütün 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

