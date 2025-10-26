Bolat: Türkiye-Romanya Diplomasi Gücü ve 20 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bükreş'teki 29 Ekim programında Türkiye-Romanya ilişkilerinin güçlendiğini, arabuluculuk rolünü ve 20 milyar dolar dış ticaret hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 01:17
Bükreş'te 29 Ekim Gala Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliğince başkent Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen gala programına katıldı.

Programda konuşan Bolat, bu yıl Romanya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 147'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, Türkiye'nin yüzyıllarca komşu olarak yaşadığı Romanya ile ortak tarihi bağları paylaştığını, karşılıklı ilişkilerde sıkıntıların yaşanmadığını ve uluslararası platformlarda çoğu zaman birbirlerini destekleyen iki ülke olduklarını ifade etti.

Uluslararası Diplomasi ve Arabuluculuk Rolü

Birçok uluslararası kriz ve ihtilaflarda arabuluculuk rolüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olarak uluslararası diplomaside ve barışın tesisinde çok önemli roller oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Bolat, Türkiye'nin birçok uluslararası krizde arabuluculuk rolünü üstlenerek uluslararası diplomaside ve barışın tesisinde oynadığı çok önemli rolleri sürdüreceğini söyledi.

Dış Ticaret ve Ekonomik Hedefler

Bolat, ekonomik ilişkilerde de Türkiye ve Romanya'nın güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek, Karşılıklı dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik, bu yıl inşallah 13,5 milyar doları aşacağız. 2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşacağız.

Türk iş insanlarının 35 yılda Romanya'nın ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkılar yaptığını belirten Bolat, turizmde de iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini artırdığına vurgu yaptı.

Savunma Sanayiinde İşbirliği

Bolat, savunma sanayiinde de büyük işbirliği olduğunu, Romanya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve tedarikleri doğrultusunda ortak üretimler de dahil aktif işbirliği bulunduğunu ifade etti.

