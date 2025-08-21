DOLAR
Bolivya'da 3 Büyük Orman Yangını: 'Ulusal Acil Durum' İlanı

Bolivya, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado'daki üç büyük yangın nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla 'Ulusal Acil Durum' ilan etti.

Bolivya'da 3 büyük orman yangını nedeniyle 'Ulusal Acil Durum' ilan edildi

Bolivya hükümeti, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan üç büyük orman yangınıyla mücadele kapsamında 'Ulusal Acil Durum' ilan etti.

Başkan Arce'den açıklama

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, yangınlara karşı alınan önlemlerin Bakanlar Kurulu kararıyla güçlendirildiğini duyurdu.

Mücadele ve uluslararası yardım çağrısı

Arce, yangınların daha da genişleyebileceğine dikkat çekerek, uluslararası dayanışma ve yardımların ülkeye hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes ise yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.

Hasar ve yaygınlık

Resmi açıklamalara göre, ülkede haziran ayından bu yana 720 noktada yangın çıktı. 2024 yılında çıkan yangınlarda ise 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.

