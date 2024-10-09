Bolivya, Güney Afrika'nın İsrail Davasına Müdahil Oluyor

Bolivya'dan Tarihi Müdahillik Başvurusu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlatmış olduğu soykırım davasına müdahil olma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Davaya Katılım Gerekçesi

UAD'nın yaptığı resmi açıklamada, Bolivya'nın dava sürecine katılma talebinin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi doğrultusunda olduğu vurgulandı. Bolivya, bu konudaki görüşlerini sunmak amacıyla müdahillik bildirimi yaptığını belirtti.

Gazze'deki Durum ve İddialar

Bolivya'nın bildiriminde, Gazze'de gerçekleşen soykırım eylemlerine dikkat çekildi. Açıklamada, "İsrail'in sürekli saldırıları ve gizli suçları, can kaybını artırmakta, evlerin büyük ölçüde yıkılmasına neden olmakta ve yerinden edilme olaylarının sayısını artırmaktadır. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin maruz kaldığı insani krizi derinleştirmektedir" ifadeleri yer aldı.

Diğer Ülkelerin Desteği

Bolivya, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili ve Maldivler'in ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildirimi yapan 10. ülke oldu. UAD, Güney Afrika ve İsrail'i, Bolivya'nın talebine ilişkin görüşlerini sunmaya davet etti.