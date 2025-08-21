Bolsonaro'nun Arjantin'e Sığınma Planı İddiası: Darbe Soruşturması ve Ev Hapsi

Bolsonaro'nun Arjantin'e Sığınma Planı İddiası

Ev hapsindeki eski devlet başkanına ilişkin yeni iddialar

Ulusal basında yer alan habere göre, ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Arjantin'e siyasi sığınma talep etmeyi planladığı iddia edildi. Brezilya polisi, darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulan cep telefonlarından birinde, Bolsonaro'nun kendisini "siyasi gerekçelerle yürütülen bir takibatın kurbanı" ilan ettiğine ve sığınma başvurusu hazırlığı içinde olduğuna ilişkin bir belge bulduğunu duyurdu.

Haberde ayrıca polisin Bolsonaro ve oğlu Eduardo Bolsonaro'yu, ABD’li yetkililerle temas kurarak yargı sürecine müdahale etmeye çalışmakla suçladığı belirtildi.

Soruşturmanın karar sürecinin 2-12 Eylül 2025 tarihlerinde sonuçlanacağı kaydedilirken, yargılamada darbe planı, silahlı örgüt oluşturma ve yargının işleyişine müdahale gibi suçlamaların yer aldığı ve bu nedenle Bolsonaro'ya 40 yılı aşan hapis cezası verilebilme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Brezilya basınında ayrıca Eduardo Bolsonaro'nun son aylarda Beyaz Saray yetkilileriyle görüşerek babasının yargı süreçlerine destek sağlamak amacıyla ülkesine karşı yaptırımlar talep ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Donald Trump'ın 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunduğu belirtilmişti. ABD yönetiminin, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükselttiği kaydedildi.

Brezilya'daki olayların arka planı

30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu yenmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri gerçekleştirmiş, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalesi talebiyle slogan atıp polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasını basmışlardı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş; Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ev hapsindeki Bolsonaro'ya desteğini belirterek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.