Bolton'dan Trump Yönetimine Eleştiri: USAID Kesintileri Uzun Vadeli Çıkarları Zarar Veriyor

Bolton, Trump'ın USAID Kesintilerini Eleştirdi

2018-2019 yıllarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını kesme kararını eleştirerek, bu durumun ABD'nin dış politikadaki uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.

NewsNation'a verdiği mülakatta Bolton, USAID yardımlarının kesilmesi yönündeki politikaların olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu kesintilerin, bürokrasi kültürünün direnç gösterip göstermeyeceği konusunda endişelerini dile getiren Bolton, "İyi yönetilen bir dış yardım programı dostlarımıza yardım etmeye ve başkalarını dost olmaya ikna etmeye çalışır. Bunu ülkede nasıl harcadığınız tartışmaya açıktır. Ancak kimse Amerikan çıkarlarını ilerletmek için doğru ülkelerde yeterince harcama yapıp yapmadığımızdan bahsetmiyor" dedi.

Bolton, dikkatlice yönetilen dış yardım programlarının ulusal güvenliği arttıran bir etki yarattığını belirterek, "Şu anda sahip olduğumuz şey bu değil. Ancak bunu tamamen yok etmek, uluslararası arenada ihtiyacımız olan bir silahı ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz, ama uzun vadeli Amerikan çıkarlarına zarar veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

USAID ile İlgili Tartışmalar

Geçen ay X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bolton, İran tehdidi iddiaları nedeniyle kendisine sağlanan Gizli Servis korumasının Trump tarafından kaldırıldığını duyurmuş ve bu durumdan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

Bolton, Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının baş mimarlarından biri olmuş ancak Trump ile görüş ayrılıkları yaşadıktan sonra görevinden alınmıştı.

Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararnamede bulunmuştu. Bu kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği ve programın ABD dış politikasıyla uyumunun incelenmesi için 90 günlük bir değerlendirme sürecinin başlatılacağı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ayrıca, ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.