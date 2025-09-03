DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Bolu'da 9 Polisi Etkileyen Şüpheli Madde: 2 Zanlı Tutuklandı

Bolu'da yakıt deposunda bulunan şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis kokudan etkilendi; İran plakalı araçtaki S.M. ve O.S. tutuklandı, 58 litre şüpheli sıvı inceleniyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:41
Bolu'da 9 Polisi Etkileyen Şüpheli Madde: 2 Zanlı Tutuklandı

Bolu'da yakıt deposundaki şüpheli madde incelemesi: 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 3 - ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

Olay ve ilk müdahale

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulamada durdurulan yabancı plakalı bir araçta yaptığı kontrolde, benzin deposunda şüpheli madde tespit etti. İlgili maddeyi inceleyen ekipte görevli 9 polis memuru, maddenin yaydığı kokudan etkilendi.

Sağlık durumu

Açıklamada, inceleme sırasında etkilenen polislerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 1 polis tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi, 8 polis hastanede tedavi altına alındı. Bugün itibarıyla tedavi süreçleri tamamlanan 7 polis daha taburcu edilirken, 1 polis sağlık durumu iyi olmasına rağmen tedbiren hastanede müşahede altında tutuluyor.

Adli süreç

Olayla bağlantılı olarak, yakıt deposunda şüpheli madde bulunan İran plakalı otomobildeki iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve O.S., çıkarıldıkları nöbetçi hekimlikçe tutuklandı.

İncelemeler sürüyor

Aracın deposundan çıkarılan ve sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen 58 litre maddesinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gelişmeler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bolu'da 9 polis aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilendi. 9...

Bolu'da 9 polis aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilendi. 9 Polis memuru, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bolu'da 9 polis aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilendi. 9...

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor
2
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
3
Avrupa Otoyolu Edirne Gişeleri Kaldırılıyor — Sürücüler D-100'e Yönlendiriliyor
4
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
5
Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Operasyonlarını Genişletmesi Asker ve Esir Kaybına Yol Açar
6
Haaretz: Komutan 7 Ekim İstihbaratına Rağmen Gazze Sınırında Tedbir Almadı
7
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor