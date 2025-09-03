Bolu'da 9 Polisi Etkileyen Şüpheli Madde: 2 Zanlı Tutuklandı

Bolu'da yakıt deposundaki şüpheli madde incelemesi: 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME 3 - ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

Olay ve ilk müdahale

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulamada durdurulan yabancı plakalı bir araçta yaptığı kontrolde, benzin deposunda şüpheli madde tespit etti. İlgili maddeyi inceleyen ekipte görevli 9 polis memuru, maddenin yaydığı kokudan etkilendi.

Sağlık durumu

Açıklamada, inceleme sırasında etkilenen polislerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 1 polis tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi, 8 polis hastanede tedavi altına alındı. Bugün itibarıyla tedavi süreçleri tamamlanan 7 polis daha taburcu edilirken, 1 polis sağlık durumu iyi olmasına rağmen tedbiren hastanede müşahede altında tutuluyor.

Adli süreç

Olayla bağlantılı olarak, yakıt deposunda şüpheli madde bulunan İran plakalı otomobildeki iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve O.S., çıkarıldıkları nöbetçi hekimlikçe tutuklandı.

İncelemeler sürüyor

Aracın deposundan çıkarılan ve sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen 58 litre maddesinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gelişmeler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bolu'da 9 polis aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilendi. 9 Polis memuru, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.