Bolu'da AK Parti'den Türkiye Buluşmaları Programı

Bolu'da AK Parti Türkiye Buluşmaları Etkinliği Düzenlendi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bolu'da gerçekleştirilen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Millet İradesinin Önemi

Ünal, "Millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için geçmişte bu iradenin üzerine vesayet oluşturanları unutmamak gerekiyor. Unutursak irademiz üzerinde yine vesayet kurulur," şeklinde konuştu.

Sürekli Milletle Birlikte Olmak

Etkinlikte, seçimden seçime milletle değil, sürekli olarak milletle beraber olmanın önemine vurgu yapan Ünal, "22 yıldır iktidardayız ve bu süre zarfında milletin yanında durmayı başardık," dedi.

Eleştiriler ve İktidar Mücadelesi

Muhalefetle ilgili eleştirilerde bulunan Ünal, "Altılı Masa'nın iktidara hazırlanma çabası başarılı olamadı. Kendileri bile seçimi kazanmadıkları için minnettar olduklarını ifade ettiler," ifadelerini kullandı.

Doğal Gaz ve Petrol Çalışmaları

Doğal gaz ve petrol keşiflerinin devam ettiğini belirten Ünal, "Bir siyasi parti olarak kendi imkanlarımızla ülkemizi ayakta tutmayı başardık," dedi.

Türk Milletinin Kararları

Ünal, Türk milletinin verdiği kararların her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu vurguladı. Geçmişte millet iradesini tanımayanların söylediklerini hatırlatarak, "Millet iradesinin kıymetini anlamalıyız," dedi.

Buluştukları Herkes İçin Açıklama

"Siz bu milletin bir parçası iseniz, tasada ve sevinçte ortak olmalısınız," diyen Ünal, AK Parti'yi temsil ettiklerini belirtti.

Katılımcılar

Programa, AK Parti'nin Bolu milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul milletvekili Tuğba Işık Ercan ve diğer milletvekilleri katıldı.