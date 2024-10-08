Bolu'da Ayılar Elektrikli Tel Engeline Takıldı

Bolu'da Ayıların Elektrikli Tel Macerası

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, arı kovanlarından bal almak isteyen üç ayı, elektrikli tel engeliyle karşılaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu ilginç anlar, Deveören köyü Çaral Mahallesi'nde gerçekleşti.

Ayılar Elektrikli Tellerle Karşılaştı

Gece saatlerinde arı kovanlarının bulunduğu alana gelen ayılar, elektrikli teller nedeniyle kovanlara ulaşamadı. Çevreyi dolaşan ayılar, daha sonra oradan uzaklaştı.Güvenlik Kamerası An Bean Kaydetti

Olay anında, arıcılık yapan Erhamin Koç'un köpeklerinin havlaması üzerine uyanan Emirhan Koç, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti. Koç, "Kamerayı açtım ve üç ayının kovanlara yaklaştığını gördüm. Hemen havaya ateş açtım ama kaçmalarına neden olan, elektrikli telin şoku oldu" dedi.

Ayıların Sık Görüldüğü Bölge

Emirhan Koç, bölgede ayıların sık sık görüldüğünü belirtti. Koç, elektrikli telin 43 kovanı koruyarak ayıların ballara zarar vermesini engellediğini ifade etti. Koç, daha önce ayıların kovanlara saldırdığını ve bu nedenle elektrikli tellerin büyük önem taşıdığını vurguladı.