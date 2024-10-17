Bolu'da Bahçe Duvarına Çarpan Otomobilde Baba ve Kızı Yaralandı

Bolu'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bolu'da, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yakınındaki spor salonunun bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü İlhan T.'nin kontrolü kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kaza, yağışlı hava koşullarında meydana geldi.

Baba ve Kızı Yaralandı

Kaza sonucunda baba İlhan T. ve kızı Yasemin T. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonucunda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bolu'da otomobilin spor salonunun bahçe duvarına çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da otomobilin spor salonunun bahçe duvarına çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.