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Bolu'da Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bolu'daki gölette yaşanan balık ölümleri sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:35
Bolu'da Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bolu'da Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bolu'nun Çepni köyünde bulunan gölette meydana gelen balık ölümleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, gölet etrafında detaylı incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Balık ölümlerinin tespit edilmesi üzerine, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma, göl çevresindeki koşulları ve su seviyesini değerlendirmeyi amaçladı. Ekipler, göletteki su seviyesinin mevsimsel değişimler ve sulama faaliyetleri sebebiyle azaldığını belirledi.

Bu durum üzerine, köy muhtarı tarafından yapılan ihbar üzerine yaklaşık bir haftadır göldeki su seviyesinin gözlemlendiği kaydedildi. Ancak gölün balçık ve bataklık yapısı, göldeki canlıların toplanmasını zorlaştırıyor.

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette, Tarım ve Orman İl...

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette, Tarım ve Orman İl...

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

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