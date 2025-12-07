Bolu’da Çamura Saplanan Oto Kurtarma Aracı Pikapla Kurtarıldı

Bolu Gölköy Barajı Göleti’nde manevra yapan oto kurtarma aracı çamura saplandı; özel ekipmanlı bir pikap tarafından kurtarıldı, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:51
Bolu’da Çamura Saplanan Oto Kurtarma Aracı Pikapla Kurtarıldı

Bolu’da çamura saplanan oto kurtarma aracı pikapla kurtarıldı

Gölköy Barajı Göleti bölgesinde manevra yapan bir oto kurtarma aracı, çamura saplandı. Sürücü aracını kendi başına çıkaramayınca yardım talep etti.

Kurtarma operasyonu ve müdahale

Bölgeden geçen bir sürücü, pikap aracıyla olay yerine gelerek, yanında getirdiği özel ekipman ile oto kurtarma aracını bulunduğu yerden çekip çıkardı. Müdahale kısa sürede tamamlandı ve araç çamurdan çıkarıldı.

Görüntüler kaydedildi

Bölgedeki bir vatandaşın, kurtarma anını cep telefonuyla kaydettiği anlar da dikkati çekti. Olay sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

BOLU’DA ÇAMURA SAPLANAN OTO KURTARMA ARACI, PİKAP ARACIYLA ÇAMURDAN KURTARILDI.

BOLU’DA ÇAMURA SAPLANAN OTO KURTARMA ARACI, PİKAP ARACIYLA ÇAMURDAN KURTARILDI.

BOLU’DA ÇAMURA SAPLANAN OTO KURTARMA ARACI, PİKAP ARACIYLA ÇAMURDAN KURTARILDI.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de İETT Durağında Havaya Ateş Açan Şüpheli ve Kaydı Alan Arkadaşı Yakalandı
2
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Minibüs Çukura Düştü
3
Bolu'da Narkotik Operasyonu: Pako 3 Kilo 846 Gram Kokain Buldu
4
Bolu’da Çamura Saplanan Oto Kurtarma Aracı Pikapla Kurtarıldı
5
Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı
6
Tuzla Akfırat’ta Operasyon: 1 milyon 146 bin TL Ceza, 46 Araç Trafikten Men
7
Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi — 3 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi