Bolu’da çamura saplanan oto kurtarma aracı pikapla kurtarıldı

Gölköy Barajı Göleti bölgesinde manevra yapan bir oto kurtarma aracı, çamura saplandı. Sürücü aracını kendi başına çıkaramayınca yardım talep etti.

Kurtarma operasyonu ve müdahale

Bölgeden geçen bir sürücü, pikap aracıyla olay yerine gelerek, yanında getirdiği özel ekipman ile oto kurtarma aracını bulunduğu yerden çekip çıkardı. Müdahale kısa sürede tamamlandı ve araç çamurdan çıkarıldı.

Görüntüler kaydedildi

Bölgedeki bir vatandaşın, kurtarma anını cep telefonuyla kaydettiği anlar da dikkati çekti. Olay sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

