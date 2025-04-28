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Bolu'da Doktor Enes Gültekin İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin, Bolu'da görev yaptığı hastanede duygusal bir törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 20:34
Bolu'da Doktor Enes Gültekin İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Doktor Anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin, Bolu'da görev yaptığı hastanede düzenlenen anma töreni ile anıldı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde gerçekleştirilen anma programı, dua ile başladı. Etkinlikte Gültekin için hazırlanan sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, yangınla ilgili ihmallerin ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu. Coşkunyürek, TBMM'de yangınla ilgili bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatarak, "Komisyonda incelemelerimiz, adli ve idari süreç devam ediyor. Bu süreçte, ülkemizde böyle acıların yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Yangında ailesinden sekiz kişiyi kaybeden Yüksel Gültekin, olaydan beri yanlarında olanlara teşekkür ederek, kaybettiklerinin adını yaşatacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Gültekin, “Haziran ayı sonu veya Temmuz başında vakıf çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikle 4 ile 6 yaş arası bir kreş açacağız. Ayrıca, evladım Doktor Enes'in adıyla bir 112 Acil Sağlık İstasyonu oluşturmayı planlıyoruz. Diğer projeler içinde diyaliz ünitesi inşaatı var, bunu da kızım Rümeysa adına inşa etmek istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

Törenin sonunda Gültekin'in isminin verildiği acil servisin girişinde dua edildi. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolulu milletvekilleri ve hastane çalışanları katıldı.

21 Ocak’ta gerçekleşen yangında, Yüksel Gültekin'in çocukları Enes, Bilal, Rümeysa, gelini Sena ve torunları Yusuf Sinanettin, Muhammet Selim, Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner dahil olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Doktor Enes...

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin, Bolu'da görev yaptığı hastanede anıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Doktor Enes...

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin, Bolu'da görev yaptığı hastanede anıldı.

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