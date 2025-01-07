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Bolu'da Dronla Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Bolu'da kaybolan 10 büyükbaş hayvan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla bulunarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:36
Bolu'da Dronla Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Bolu'da Dronla Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli arama ile bulundu.

Kaybolma Olayı ve Ekiplerin Müdahalesi

Bölükören köyünde yaşayan çiftçi Ramazan Çetin, hayvanlarını merada otlatırken kaybetti. Durumu köy muhtarına bildiren Çetin, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ekipler, kaybolan hayvanların yerini tespit etmek için dron ile çalışmalarına başladı.

Başarıyla Bulunan Hayvanlar

Dron yardımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu köyün yakınındaki ormanlık alanda kaybolan hayvanlar bulundu. Ekipler, hayvanların zarar görmeden sahibine teslim edilmesini sağladı.

Çiftçiden Teşekkür Mesajı

Ramazan Çetin, ekiplerin yardımına teşekkür ederek, “Otlatmaya götürdüğüm hayvanlarımı hızlı hareket ettikleri için kaybettim. Ameliyatlı olduğum için kendim aramakta zorluk çektim. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden gelen ekipler, dronla yaptıkları aramada hayvanlarımı buldu,” dedi.

Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron...

Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron...

Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

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