Bolu’da Emekli Öğretmenin Koleksiyonunda II. Mahmut’un Masası ve Çanakkale Kılıcı

Bolu’da evinden tarih fışkırıyor: Emekli öğretmenin nadide koleksiyonu

II. Mahmut’un masası, 1915 tarihli süngü ve bakır dövme Atatürk kabartması koleksiyonda yer alıyor

Bolu’da yaşayan emekli öğretmen Yılmaz Özarslan (81), çocukluğundan beri biriktirdiği ve dostlarından gelen parçalarla zenginleşen yüzlerce eseri, babasından kalma bir dairede özel bir koleksiyona dönüştürdü. Özarslan, 1981 yılında emekli oldu ve 28 yıl Kızılay Bolu Şube Başkanlığı yaptı.

Koleksiyonda, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in erken yıllarına ait pek çok eser bulunuyor. En dikkat çeken parçalar arasında II. Mahmut’tan kalan yemek masası ve sandalyeleri, Çanakkale Savaşı’ndan kalma ve 1915 tarihli Avusturalya yapımı süngü, çeşitli kılıçlar, Karadeniz seyahatinde hediye edilen gümüş kabartma vazo, 1978’de kendisine verilen vazo, çini eserler ve Pontus döneminden kaldığı belirtilen bir şarap şişesi yer alıyor.

Özarslan koleksiyonunda ayrıca dedesinden kalan, bakır dövme tekniğiyle yapılmış kabartma Atatürk resminin de bulunduğunu belirtiyor. Çerçevesini yaptırdığını söyleyen Özarslan, "Atatürk resmi de tabii çok eski, tarihini bilemeyeceğim ama dedemden kalma. Çerçevesini yaptırdım. Bakır dövme olarak yapılmış bir resimdir. Çok değerli bir kabartma Atatürk resmidir o da" diyor.

Özarslan, antika tutkusunun nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "Hobi olarak başladım. Elimizdekileri topladım. Bazı şeyleri eş dost getirdi. Dolayısıyla böyle bir hobi olarak bu noktaya geldim. Mesleğimi, sanatımı icra ettiğim ufak tefek imalatlar da yapıyorum. Onun dışında bu antika işleri ile uğraşıyorum. Hatta eskiden kalma paralar da var, babamdan kalma. Öyle de vakit geçiriyorum. Kahvehanelere gitme alışkanlığım olmadığı için burada mutlu oluyorum."

Koleksiyonun en değerli parçalarından biri olarak gösterdiği II. Mahmut’un yemek masasıyla ilgili ise şunları aktardı: "II. Mahmut’un bir ilk ıslahat döneminde yemek yediği masayı muhafaza ediyorum. Çatal, bıçak vs. kullanmak üzere ürettiği bir masa ve sandalyeleri. Orman mühendisleri ahşabına baktılar, 200 küsur yıllık imalat olduğunu düşündüler. Daha sonra araştırmaya devam ettim. Bunun 2. Mahmut’a Fransa’dan ıslahat döneminde 1927 yılında hediye ettiklerini öğrendik. Zaten II. Mahmut Avrupa’daki diğer ülkelerin yaşantılarına bakmak suretiyle Osmanlı Devleti’nde de ıslahata gitmiş bir padişah."

Haberde yer alan eserlerin korunması ve sergilenmesiyle ilgili detaylar Özarslan tarafından özenle yürütülürken, koleksiyonun yerel tarih meraklıları ve araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturduğu vurgulanıyor.

