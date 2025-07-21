Bolu'da Gölette Botu Alabora Olan Genç Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Karamurat Göleti'nde bindiği botun alabora olması sonucu kaybolan 18 yaşındaki Furkan Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Taşkesti beldesinde gerçekleşen olayda, Özdemir'i arama çalışmaları ikinci gününde devam etti. İlk ışıklarla birlikte başlayan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Gölette su altı ve yüzeyinde sürdürülen tarama çalışmaları sonucunda, Özdemir'in cesedi bota düştüğü yerin yakınında bulundu. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından, ceset Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşanan bir kaybı ve acıyı ülke gündemine taşıdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.