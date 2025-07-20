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Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'nun Taşkesti beldesinde gölette kaybolan 18 yaşındaki genç için geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:43
Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Karamurat Göleti'nde meydana gelen kaybolma olayı için arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki F.Ö., gölet üzerinde bota bindiği sırada botun alabora olması sonucu suya düştü. Gençten haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma yer alıyor. Arama kurtarma çalışmaları, toplamda 24 kişiden oluşan bir ekip ile hem göletin içerisinde hem de çevresindeki sazlık alanda sürdürülüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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