Bolu'da Hırsızlık Şüphelisi Otelinde Yakalandı

Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K. (26), konakladığı otelde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarla ilgili olarak 3 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve değerli eşya çalındığı ihbarını aldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını zanlı A.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

İl merkezindeki bir otelde konakladığı anlaşılan şüpheli, kaldığı odaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.