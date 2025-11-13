Bolu'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı

Kültür Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan yok, araçlarda maddi hasar oluştu

Bolu'nun Kültür Mahallesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 2 araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı; araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine gelen sürücünün babası sinirli bir tavır sergiledi. Vatandaşların sakinleştirme çabalarına rağmen baba, "Kendine zarar verseydin herkesin aracına vurdun" diyerek tepki gösterdi.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

