Bolu'da Narkotik Operasyonu: Pako 3 Kilo 846 Gram Kokain Buldu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aramada Pako'nun işareti kilit rol oynadı

Durum üzerine arama yapan ekipler, narkotik köpeği Pako'nun tepki vermesi üzerine aracın kapı panelini inceledi. Yapılan aramada kapı paneline gizlenmiş 4 paket ve 71 kapsül halinde toplam 3 kilo 846 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 kişi, savcılık işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Yetkililerden açıklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin ve toplumumuzun huzuru için uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

