Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangın ihbarı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, derhal olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında incelemelere başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.