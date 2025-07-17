DOLAR
40,26 0,08%
EURO
46,75 0,35%
ALTIN
4.321,9 0,24%
BITCOIN
4.801.857,43 0,35%

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 19:04
Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangın ihbarı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, derhal olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında incelemelere başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Alkollü Sürücü Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İstanbul'da SED Öğrencilerine Motivasyon Yemeği Düzenlendi
3
Beyoğlu'nda 17 Tarihi Çeşmenin Restorasyonu Tamamlandı
4
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
5
Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 19 Zanlı Tutuklandı
6
Kastamonulu Çift, Nikahını Doğanın Ortasında Kıydı
7
Ankara'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi