Bolu'da Otobüste 500 Kırmızı Benekli Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde bir yolcu otobüsünün bagajında 500 kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu; HAYDİ teslim aldı, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:05
Bolu'da Otobüste 500 Kırmızı Benekli Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

Bolu'da yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi

Denetimde ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında yer alan bir çantanın içinde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.

Bulunan kaplumbağaların, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan istilacı tür kapsamında olduğu tespit edildi.

Tahliye ve soruşturma

Kaplumbağalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi.

Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi.

Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar