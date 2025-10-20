Bolu'da Otobüste 500 Kırmızı Benekli Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

Bolu'da yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi

Denetimde ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında yer alan bir çantanın içinde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.

Bulunan kaplumbağaların, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan istilacı tür kapsamında olduğu tespit edildi.

Tahliye ve soruşturma

Kaplumbağalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

