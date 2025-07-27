Bolu'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trajik bir kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

S.T. yönetimindeki 14 AP 700 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan A.Ş. tarafından kullanılan 06 CPC 787 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından, olay yerine hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu Mustafa Berat Akyol (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Akyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.