DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Bolu'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da bir otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 21:38
Bolu'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trajik bir kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

S.T. yönetimindeki 14 AP 700 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan A.Ş. tarafından kullanılan 06 CPC 787 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından, olay yerine hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu Mustafa Berat Akyol (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Akyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim