Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

Bolu'da benzin deposundaki şüpheli maddeyi incelerken dumandan etkilenen polislerden sonuncusunun da İzzet Baysal Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:29
Olay ve tedavi süreci

2 Eylül'de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulamada, bir aracın benzin deposundaki şüpheli maddeyi çıkardıkları sırada dumandan etkilenen 9 polisten sonuncusunun da tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli olan polis memuru, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülen müdahale ve kontrolleri sonrasında işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Daha önce hastaneye kaldırılan memurlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli ise tutuklandı.

Yetkililer, şüpheli maddenin tespit edilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

