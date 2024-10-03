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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay sonrası ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:55
Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası Sonrası Can Kaybı

Bolu'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Olay Yeri Bilgisi

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde gerçekleşen kaza, Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Furkan Aydemir yönetimindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ertürk'ün kullandığı 43 PA 246 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ertürk, Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne, Furkan Aydemir ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Yaşananlar

Hastaneye kaldırılan Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydemir'in sağlık durumunun ise stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ulaşım Durumu

Kaza sonrasında İstanbul istikametine giden yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sona erdikten sonra, seferler normale döndü.

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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