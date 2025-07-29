Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Bolu'da Yangın Riski İle Mücadele İçin Ek Tedbirler

Türkiye'nin dört bir yanı alevlerle savaşırken, Bolu'dan önemli bir karar geldi. Artan hava sıcaklıkları ve ülke genelindeki yangın felaketleri göz önüne alınarak, Bolu Valiliği, yangına karşı en ufak bir riske bile tahammül gösterilmeyeceğini vurguladı.

Ateşli Piknik Faaliyetlerine Geçici Yasak

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, orman yangınları ve meteorolojiden gelen aşırı sıcak hava dalgası uyarıları sonrası il genelinde yeni ve daha sıkı tedbirlerin alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, daha önce 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Buna ek olarak, Bolu il sınırları içerisinde, daha önceden halkın kullanımına açık olan tüm kontrollü piknik alanlarında 29 Temmuz ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında mangal, barbekü ve benzeri her türlü ateşli piknik faaliyetinin yasaklandığı bildirildi. Bu karar, orman yangınlarının büyük bir bölümünün İnsan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığı gerçeği göz önünde bulundurularak alındı.

Aşırı Sıcaklar Tehlike Saçıyor

Kararın arkasındaki en büyük neden olarak, önümüzdeki günlerde bölgeyi etkileyecek olan aşırı sıcak hava dalgası gösteriliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklığın ormanlık alanlardaki ot ve bitki örtüsünü kolayca tutuşabilir hale getirdiği konusunda uyarıyor. En küçük bir kıvılcımın bile dakikalar içinde büyük bir felakete dönüşebileceği vurgulanıyor. Denetimlerin de sıklaşacağı belirtildi.