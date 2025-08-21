Bolu'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bolu'da yangından etkilenen kaplumbağa itfaiye tarafından kurtarıldı

Kıyaslar köyü mevkisinde orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müdahale ve kurtarma anı

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı fark etti. İtfaiye eri Samet Arda Salim, kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak hayvana su verdi ve daha sonra yangın bölgesinden uzak, güvenli bir alana götürdü. Kaplumbağa, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yangının kontrol altına alınması

Olay, Kıyaslar köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında başladı. Yangın; 5'i Orman Genel Müdürlüğü'ne, 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edilerek akşam saatlerinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.