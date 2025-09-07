Bolu'da Yayla Evi Yangını: Şüpheli H.Y. Tutuklandı

Olayın Özeti

Aşağısoku Yaylası'nda 4 Eylül'de çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ev, samanlık ve ahırlara sıçrayarak 4 yayla evi, 4 samanlık ve 4 ahırın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Alevler, Bolu ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Yakalanma ve Tutuklama

Jandarma ve emniyet ekipleri, yangına karıştığı iddia edilen H.Y (36)'nin yakalanması için çalışma yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının mezarlık ve ormanlık alanlarda saklandığını belirleyerek adresini Akpınar Mahallesi olarak tespit etti.

Bölgeye gelen ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan H.Y, kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İddialar ve Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan E.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, H.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşiyle ayrılma sürecine girdiğini, eşinin babasının yanına yerleştiğini ve karısını ikna edemeyince kayınpederi H.Ç'ye ait yayla evini benzin dökerek yaktığı yönünde iddiaların bulunduğunu bildirdi.

Soruşturma ve Hasar

İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Yangında zarar gören yapılarla ilgili tespit çalışmaları ve adli süreç takip ediliyor.