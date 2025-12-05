Kastamonu'da Gizli Buzlanma: İki Kaza, 3 Yaralı

Kastamonu'da gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:41
Kastamonu'da Gizli Buzlanma: İki Kaza, 3 Yaralı

Kastamonu'da gizli buzlanma iki ayrı kazaya yol açtı

Kastamonu'da etkili olan gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalar, Kastamonu-Araç karayolu üzerindeki farklı noktalarda gerçekleşti.

Gelersin köyü yol ayrımındaki kaza

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Gelersin köyü yol ayrımında seyir halinde olan, A.A. idaresindeki 34 FV 6686 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Araç refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü A.A. ile eşi S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kanlıgöl mevkiindeki kaza

İkinci kaza ise Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 52 KF 429 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA GİZLİ BUZLANMA SEBEBİYLE YAŞANAN İKİ FARKLI KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI. YARALILAR...

KASTAMONU’DA GİZLİ BUZLANMA SEBEBİYLE YAŞANAN İKİ FARKLI KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.

KASTAMONU’DA GİZLİ BUZLANMA SEBEBİYLE YAŞANAN İKİ FARKLI KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI. YARALILAR...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi