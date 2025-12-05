Kastamonu'da Gizli Buzlanma: İki Kaza, 3 Yaralı

Kastamonu'da gizli buzlanma iki ayrı kazaya yol açtı

Kastamonu'da etkili olan gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalar, Kastamonu-Araç karayolu üzerindeki farklı noktalarda gerçekleşti.

Gelersin köyü yol ayrımındaki kaza

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Gelersin köyü yol ayrımında seyir halinde olan, A.A. idaresindeki 34 FV 6686 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Araç refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü A.A. ile eşi S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kanlıgöl mevkiindeki kaza

İkinci kaza ise Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 52 KF 429 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA GİZLİ BUZLANMA SEBEBİYLE YAŞANAN İKİ FARKLI KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.