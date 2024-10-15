Bolu'da Yeni Manyetometre Cihazı Kuruldu

Bolu'da Sismik Gözlemler İçin Yeni Cihaz Kurulumu

Bolu'da, sismik gözlemler gerçekleştirmek amacıyla yeni bir manyetometre cihaza kurulumu yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü, bu cihazın kurulumunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Proje Hakkında Detaylar

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında hayata geçirilen Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi çerçevesinde, iyonosferin karada jeodezik yöntemlerle (GNSS) ve 2018 yılında uzaya fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydu (CSES) ile izlenmesi planlanıyor. Elde edilen verilerin depremlerle olan ilişkisi üzerine incelemeler yapılacaktır.

Kurulum Detayları

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı, Bolu'nun Musluklar köyüne kuruldu. Bu önemli istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ve AFAD İl Müdürü Ümit Doğan tarafından yerinde incelendi. Ayrıca, kurulumunu gerçekleştiren Çin ekibinden istasyon hakkında detaylı bilgiler alındı.

Bu projeyle birlikte, Bolu'da sismik gözlemler ve depremlerle ilgili analizlerin daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor. Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor. Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.