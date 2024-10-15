DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,4 0,14%
ALTIN
2.916,32 0,08%
BITCOIN
2.245.665,35 0,6%

Bolu'da Yeni Manyetometre Cihazı Kuruldu

Bolu'da sismik gözlemler için yeni bir manyetometre cihazı kuruldu, detaylar ve proje hakkında bilgiler sunuldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:37
Bolu'da Yeni Manyetometre Cihazı Kuruldu

Bolu'da Sismik Gözlemler İçin Yeni Cihaz Kurulumu

Bolu'da, sismik gözlemler gerçekleştirmek amacıyla yeni bir manyetometre cihaza kurulumu yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü, bu cihazın kurulumunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Proje Hakkında Detaylar

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında hayata geçirilen Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi çerçevesinde, iyonosferin karada jeodezik yöntemlerle (GNSS) ve 2018 yılında uzaya fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydu (CSES) ile izlenmesi planlanıyor. Elde edilen verilerin depremlerle olan ilişkisi üzerine incelemeler yapılacaktır.

Kurulum Detayları

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı, Bolu'nun Musluklar köyüne kuruldu. Bu önemli istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ve AFAD İl Müdürü Ümit Doğan tarafından yerinde incelendi. Ayrıca, kurulumunu gerçekleştiren Çin ekibinden istasyon hakkında detaylı bilgiler alındı.

Bu projeyle birlikte, Bolu'da sismik gözlemler ve depremlerle ilgili analizlerin daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı...

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor. Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı...

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor. Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
3
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
4
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
6
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor