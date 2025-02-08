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Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:12
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası Can Aldı

Bolu'da, D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ferhat Ü. hayatını kaybetti. Kazanın, hafif ticari araç, motosiklet ve minibüsün birbirine çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza, Sağlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ferhat Ü.'nün kullandığı 14 ADF 701 plakalı motosiklet, C.Ç. yönetimindeki 34 JP 1393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen M.Ö. yönetimindeki 14 DK 377 plakalı minibüs çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede Ferhat Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçların sürücüleri, kazayla ilgili ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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