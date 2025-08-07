DOLAR
Bolu Dağı Geçişinde Tır Kazası Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı geçişinde meydana gelen tır kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 00:14
Bolu Dağı Geçişinde Tır Kazası Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde meydana gelen tır kazası, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul istikametine ilerleyen Vitaliy Koval yönetimindeki AA 9893 TA Ukrayna plakalı tır, 2. viyadük üzerinde önünde seyreden tuğla yüklü Muhammet İdris Baş idaresindeki 77 BM 877 plakalı tıra çarptı.

Kaza sonrasında, Ukrayna plakalı tır devrilirken, çarptığı tırdan yola tuğlaların dökülmesi sonucu iki şerit de kapandı.

Olay nedeniyle ulaşım, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kaldırılması ve tuğlaların temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüleri, kaza yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edilerek sağlık durumları kontrol edildi.

